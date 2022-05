Pizza ist ein belegtes Fladenbrot, und einem Kärntner Pizzabäcker ist zu verdanken, dass es alle wissen: „Teig ist wichtig.“ Der ORF hat auch Gäste gefragt, was sie in einer Pizzeria erwarten. Erste Antwort: „Eine ausgezeichnete Pizza.“ Zweite Antwort, alternativ: „Eine gute Pizza.“ Niemand antwortete, dass es ein relativ billiges Essen ist. Selbst in Monaco gibt es, so wurde auf RTL verraten, eine Pizzeria, in der man für rund zehn Euro wichtigen Teig bekommt.

Freilich sollte man danach in Monte-Carlo in jene Bar gehen, in der die Tischreservierung fĂĽr vier Personen 4.000 Euro kostet. Nur die Reservierung ... aber das stimmt nicht ganz, denn eine groĂźe Flasche Limonade ist inbegriffen.

Oder, und das ist besonders fĂĽr eine kleine Gruppe interessant, man setzt sich in jenes Lokal, in dem neun Flaschen Champagner um 300.000 Euro auf den Tisch kommen.

Unter uns: Die Pizza muss nicht unbedingt sein.