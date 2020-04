Kürzlich wurde im ORF der Auftritt eines berühmten Tenors angesagt, und zwar folgendermaßen:

„Das Konzert wird kein Geringerer als Juan Diego Flórez persönlich beginnen.“

Persönlich! Das war sensationell, denn bekanntlich lassen sich die großen Sängerinnen und Sänger normalerweise auf der Bühne vertreten. So ist Anna Netrebko dafür bekannt, dass Edi Finger jun. an ihrer Stelle klingen soll, und wenn Jonas Kaufmann auf dem Programm steht, taucht meist Nana Mouskouri auf. Das Publikum hat sich längst daran gewöhnt, und deshalb war Juan Diego Flórez so überraschend. Man hatte sich bereits auf Peter Rapp eingestellt und Strickzeug hergerichtet.

Aber wenn der ORF ruft, dann kommen sie alle persönlich; und dazwischen redet Barbara Rett sogar höchstpersönlich.