Wenn der Nachname ein Vorname ist, dann müssen Träger von Namen wie Werner Franz, Martin Max oder Max Ernst wohl manchmal erklären, was der Nachname ist. Klar ist es bei einer Frau, die sich als Kristin Otto vorstellt.

Völlig egal ist es bei Peter Peter, einem Ex-Autorennfahrer, der in den 60er Jahren in den Siegerlisten der Formel V aufschien. Peter Peter sah man nun bei den „Seitenblicken“ mit anderen Rennlegenden beim Stelzenessen im Schweizerhaus. Peters Eltern waren nicht nur humorbegabt, sie übergaben ihm auch das Unternehmen Handschuhpeter, was ihm den Spitznamen „Handschuh“ einbrachte.

Zur Berufskleidung von Julia Hickelsberger-Füller zählt nicht der Handschuh, aber der Schuh. Ihre Team-Kolleginnen rufen sie aber nicht deshalb mit „Schuh“, sondern, weil ihre Familie sie Chou Chou nannte. Kompliziert? Nein. Die EM-Kickerin im ORF-Wordrap: „Die Abkürzung ist ein Schuh.“