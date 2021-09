Einem „wirklich sicheren Urlaub steht nichts im Wege“, hieß es von der Tourismusministerin auf Puls24. Österreich ist ... „ein sicheres Tourismusland“, vor allem Tirol sei im kommenden Winter natürlich sicher und planungssicher, es soll mit dem „Vorweis vom Nachweis“ funktionieren. Sicher.

Das erinnert an den Franzosen Paul Baras. Er war Autorennfahrer und hielt drei Monate lang 1904 / 1905 den Geschwindigkeitsweltrekord mit 167,92 km/h. Im Jahr 1906 wurde er beim Formel 1-Grand Prix Siebenter. Im Jahr 1908 schied Baras bereits in der dritten Runde aus.

Und was, bitte, hat er damit zutun, dass heute alle so sicher sind, dass es sicher wird? In einer Sportübertragung im ORF hieß es: "Sie erinnern sich sicher an Paul Baras, der 1907 im Rennen von Frankreich den dritten Platz belegte.“

Selbstverständlich.