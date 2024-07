Patti und Bernd

Einer der berühmtesten Songs – wenn nicht der berühmteste – von Patti Smith heißt „Because the Night“ und er postuliert, dass die Nacht den Liebenden gehört. Das wurde ab und zu in Frage gestellt. Manchmal gehört die Nacht auch den Sirenen, die irgendwo heulen, oder den Gelsen. Auf KiKa wiederum gehört die Nacht seit langer Zeit einem Brot. Bernd das Brot. Ein Fernsehstar wider Willen mit „viel zu kurzen Armen“, der doch nur in Ruhe die Raufasertapete anstarren möchte und oft „Mist!“ sagt.

Es gehört zu den unwahrscheinlichen, aber umso fabelhafteren Zufällen der Popkultur, dass Patti Smith das Brot heuer im März im Hotel-TV entdeckt hat. Auf Instagram postete sie einen lyrischen Eintrag über den „chronisch depressiven Laib Brot“. Dort hat sie auch, weil derzeit in Wien, Mittwoch Abend erneut ihre Freude über das Weißbrot ausgedrückt. Die Nacht gehört auch der überraschenden Liebe.