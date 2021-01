Der 200-Kilometer-Eislauf-Marathon auf dem Weissensee konnte diesmal nicht stattfinden, aber ein früherer Sieger aus den Niederlanden hat im ORF das Geheimnis seines Erfolgs verraten. Er nahm eine weiße Flasche in die Hand: „Dieses ist Belagnlich ... Belanglich ... Dieses ist Belaglang.“ Niemand fragte nach. Belaglang also.

Ist wahrscheinlich für alle Leistungsträger gut.

***

In Supermärkten liegen erste Ostereier, man kann mit dem Frühjahrsputz beginnen, und da bleibt die Idee, auf 3sat gehört, unschlagbar: Sachen, die man nicht mehr braucht, sie aber noch nicht hergeben will – am besten, man bringt sie zur Post und schickt sich selbst das Zeug. Dann ist es eine Zeit lang weg. Eine fingierte Adresse in Stykkishólmur macht Sinn. Empfänger unbekannt – es dauert, bis das Paket zurückkommt. Dann große Wiedersehensfreude!