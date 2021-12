Originalkartoffel

Es wird Zeit, sich Gedanken über das Weihnachtsessen zu machen, und da hilft der Sender 123.tv. Verkauft wurde Kartoffelsuppe, und zwar aus Dürrrohrdorf. Das ist jene Gemeinde, in die man mit Buslinie 261 aus Sebitz anreisen kann. Es handelt sich um die Sächsische Kartoffelsuppe – mit Originalkartoffeln, wie man vom Moderator erfährt. „Perfekt runtergekocht, die Kartoffeln sind noch erkennbar.“ 800 Gramm für 10,50 Euro.

Damit sollte die Vorspeise feststehen. Und die Hauptspeise: „Wir sind sehr stolz, Ihnen das Dresdener Wurstgulasch um 11,50 Euro anbieten zu können.“ Was hat das Gulasch? „Es hat Hand und Fuß.“ Was ist das Gulasch? „Es ist authentisch, nicht so wie ein ... wie ein Burgunderbraten“, in dem kein einziger Burgunder schwimmt.

Bleibt noch die Nachspeise. Aber darauf kann man jetzt vielleicht verzichten.