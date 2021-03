Ohne Pflanzen

Das Beste an der Show mit Florian Silbereisen war: Es wurden keine Pflanzen als Dekoration eingesetzt. Man hat aus dem Drama vom 17. 8. 2013 gelernt.

Nun sind Strelitzia nicolai, Monstera deliciosa und Ficus elastica zwar äußerst dekorativ und fallen nicht, wie das Fernsehballett, unangenehm mit Nutationen auf. (So nennen Physiker schwankende, kreisende Bewegungen.)

Aber sie sind in Gefahr: Immer mehr Studien belegen, dass sie hören können, ihre Blätter werden bei Mozart und Haydn größer, ihre Früchte werden bei Vivaldi aromatischer. Aber bei Silbereisen und seinen Freunden?

Am 17. 8. 2013 gab es noch den „Musikantenstadl“, der Saal war mit Blumen und Pflanzen geschmückt. Bei dem Lied „Komm zum Tannenzapfenzupfen in den Wald mit mir!“ kollabierten mehrere. In einer Wohnung wollte ein Philodendron auf arte umschalten, er schaffte es nicht.