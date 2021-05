Öffnungstage

Es freut sich die Reporterin: „Im Hotel Edelweiß haben schon die Stammgästinnen angerufen!“

Von den ersten „Tagen der Öffnung“ gibt es viel zu berichten. Die Buchungslage ist, wie es im Fernsehen heißt, angenommen worden. Zum Beispiel in Mayrhofen im Zillertal, so wurde es von Puls 24 exklusiv ermittelt, „hat uns ein Mann verraten, dass er eine richtige Kneipentour gemacht hat.“ Es wäre unvernünftig, daran zu zweifeln.

Oder in Kärnten: „Am Vormittag war noch ein Bauchweh da.“ Es hat nämlich geregnet. Aber am Nachmittag „habe ich in Velden am Wörthersee Leute gesehen, die sich einen Spritzer gegönnt haben ... oder ein Bier ... oder sogar einen Aperol. Aber ich habe auch Leute gesehen, die haben KAFFEE getrunken!“

Tatsächlich Kaffee? Na gut, das waren vermutlich Gästinnen. Mit ihren Kindinnen.