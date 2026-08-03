Odyssee mit Google Maps
Im Urlaub haben wir ja nicht so viel ferngeschaut, sondern eher Navigationsbildschirme betrachtet. Wenn man mit dem Rad in Italien Hauptverkehrsrouten umfahren will, kann das schon mal zur Odyssee werden: Google Maps ist dabei nämlich nicht unbedingt der beste Ratgeber.
Das weiß auch der Odysseus in dem KI-generierten Video, das dann online unsere Pfade kreuzte. Der Protagonist der Neuverfilmung von Homers Epos (derzeit im Kino) wirft darin eine Seekarte ins Meer, weil er jetzt ja Google Maps hat.
„Führe uns nach Ithaca“, sagt Odysseus ins Handy, und das System berechnet die Route – nach Ithaca im US-Bundesstaat New York. Es ist nicht das einzige Missverständnis in dem lustigen Clip, der zeigt, dass KI gute Dienste leistet, wenn jemand auch eine Idee hat. Wie die Verrisse der KI-gestützten Wagner-Inszenierung in Bayreuth nahelegen, scheint das gerade nicht bei allen Epen der Fall zu sein.
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