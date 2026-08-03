Odyssee mit Google Maps

Im Urlaub haben wir ja nicht so viel ferngeschaut, sondern eher Navigationsbildschirme betrachtet. Wenn man mit dem Rad in Italien Hauptverkehrsrouten umfahren will, kann das schon mal zur Odyssee werden: Google Maps ist dabei nämlich nicht unbedingt der beste Ratgeber.

Das weiß auch der Odysseus in dem KI-generierten Video, das dann online unsere Pfade kreuzte. Der Protagonist der Neuverfilmung von Homers Epos (derzeit im Kino) wirft darin eine Seekarte ins Meer, weil er jetzt ja Google Maps hat.