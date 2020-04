Es gibt einen neuen Fernsehkoch im ORF: Adi Bittermann, Wirt und Grillweltmeister in Göttlesbrunn, kocht in der Sendung „Studio 2“. Sehr sympathisch, sehr echt, sehr speziell. Das wird noch was werden, wie das Beispiel mit den Schupfnudeln kürzlich gezeigt hat ...

„Jetzt tu ich den Teig wutzeln, zu Nudeln aussewutzeln. Wenn man geschickt ist, kann man sogar mit zwei Händen. Das ist wie Fitness. Lambada. Jede Nudel sieht ein bissl anders aus ...“

Kurze Verschnaufpause.

Es fragt der Moderator: „Muss man es immer mit der Hand machen?“ – „Handmachen ist handmachen. Wenn jedes Nuderl ein Leben hat, dann sagst zum Nuderl: Du gehst auf, wirst groß, jaja, das Nuderl hat Energie!“

Wenig Mehl verwenden – wahrscheinlich rennen die Nuderln sonst davon.