Nicht normal

Die wohl überwiegend deutschen Zuschauer auf 3Sat haben es derzeit nicht leicht mit der „ZiB 2“. Sie sehen Politiker-Interviews in Überlänge und werden dann bereits verabschiedet. Das Interview mit Kanzler Nehammer am Mittwoch dauerte 23 Minuten, jenes mit Vizekanzler Kogler am Freitag mehr als 21 Minuten. Vermutlich macht es ihnen aber der Inhalt dieser Gespräche schwer, überhaupt bis zur Verabschiedung durch Armin Wolf oder Martin Thür auszuharren. Muss man sich doch durch die aktuelle österreichische Debatte übers „normal Denken“ quälen. Eine solche „Aufteilung in Normale und nicht Normale“ führe ins Unglück, erläuterte etwa Kogler. Im Nachbarland arbeitete man sich an dieser uralten Begrifflichkeit schon 2021 ab. Da warb die AfD mit dem Slogan „Deutschland. Aber normal.“

Was die 3Sat-Seher übrigens versäumten: Einen beunruhigenden Bericht über rechte Umtriebe an einer Schule in Berlin-Brandenburg.

