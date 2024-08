Nicht mal Piranhas!

Wahrscheinlich hat das beim Brainstorming zu „Splash – das Promi-Pool-Quiz“ bei RTL noch ganz anders geklungen. „He, warum manchen wir nicht ein Quiz, in dem alle, die die Frage nicht richtig beantworten, ins Wasser geschubst werden?“ – „Ist das nicht bissl fad? Außer, warte: In jedem Team ist auch mindestens ein Nicht-Schwimmer!“ – „Ja, genau! Für die brauchen wir Rettungsschwimmerinnen in knappen Bikinis, die in Zeitlupe in den Pool springen!“ – „Ja, unbedingt, und im Wasser sind auch Fische, vielleicht Piranhas?“ – „Oder vielleicht ist das Wasser gar kein Wasser, sondern irgendetwas Ekliges?“