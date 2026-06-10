"Office Romance" und das lange Warten auf den Witz

Bei Netflix hat man wirklich die Qual der Wahl. Beim neuen Film „Office Romance“ zum Beispiel kann man sich gar nicht entscheiden, was man daran am schlimmsten finden soll.

Vielleicht, dass wir glauben sollen, Jennifer Lopez würde sich als CEO eines riesigen Unternehmens in einen Mitarbeiter verlieben, der beim ersten Händeschütteln eine Erektion bekommt. Dass hier totale Aufopferung für die Arbeit gefeiert wird, Wochenenden prinzipiell im Büro verbracht werden und eine schwangere Frau bis zur Entbindung schuftet – die praktischerweise gleich am Schreibtisch erledigt wird. Oder dass es eine Stunde und 40 Minuten bis zur ersten witzigen Szene dauert: nämlich, als der überforderte Personalmanager völlig entgeistert in die Ferne starrt, als er erfährt, welche Zustände in der Firma herrschen. Wer weiß, wie der erst dreinschauen würde, wenn er sich auch noch eine schlechte Büroromanze ansehen müsste!