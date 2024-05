Negativbeispiel

Man muss keine Details wissen, um eine Ahnung davon zu haben, was einander Harald Vilimsky (FPÖ) und Helmut Brandstätter (Neos) zum Auftakt der Duelle zur EU-Wahl auf ORFIII an den Kopf geworfen haben. Es reicht, die letzte Frage von Theresa Kulovits zu zitieren und sich einen entgeisterten Blick dazu vorzustellen: „Wie können wir wieder das Vertrauen in die Politik stärken? Glauben Sie, dass ihr Gespräch heute dazu beigetragen hat?“