Nationalfeiern

Willkommen Nationalfeiertag!“, sagte ORF1 und kramte im Archiv. Nicht am 26. Oktober, sondern am „Tag danach“, wie Stermann und Grissemann erläuterten. Also am Tag nach den etwas aus der Mode gekommenen Fitläufen und Fitmärschen.

Folklore ist, dass viele der in alten Straßenumfragen gezeigten Österreicher den korrekten Anlass des Nationalfeierns nicht nennen konnten. „Es war vor vielen Jahren eine Schlacht“, sagte etwa ein junger Mann, „nur weiß ich nicht mehr, welche Schlacht das jetzt war.“

Gefeiert wird freilich das Neutralitätsgesetz. Ob über dieses heuer z. B. beim 50. Fitmarsch der Gemeinde Proleb (bei Leoben) gesprochen wurde, ist nicht bekannt.

Bleibt die Frage, warum die Doku nicht am Nationalfeiertag lief. Zu satirisch? Warum dann nicht am Vorabend (Stichwort: „Willkommen“)?

Am Tag danach wäre „Baba, Nationalfeiertag!“ stimmiger. Aber vielleicht ist der Fenstertag ja der eigentliche Nationalfeiertag der Österreicher.