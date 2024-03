Nagellacktag

Am Mittwoch fand es der ORF eine gute Idee, im Hauptabend eine gar leichte Komödie über MeToo-Machos bei den Salzburger Festspielen zu zeigen. Zwei Tage nach der unrühmlichen Paulus-Manker-Show im „Kulturmontag“. „Die Unschuldsvermutung“ ist von Michael Sturminger geschrieben und inszeniert, auch Produktion, Kamera, Musik und Schnitt lagen in Männerhand. Eine Studie hat übrigens kürzlich gezeigt, dass 2023 in Hollywood – trotz Barbiehype – der Anteil an Frauen, die bei umsatzstarken Filmen in Schlüsselpositionen beschäftigt waren, wieder gesunken ist. Im Regiefach auf 17 Prozent. Aber Hauptsache, der Nagellack ist schön.