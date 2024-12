Dass Weihnachten ein Fest des Friedens ist, daran müssen sich die teilnehmenden Köche beim saisonalen Special der Show „Kitchen Impossible“ auf Vox jedes Jahr immer wieder gegenseitig erinnern. Als diesen Sonntag wieder Tim Mälzer zum Wettkochen lud, musste schon in den ersten zehn Minuten Sepp Schellhorn erklären, dass die ihm von Roland Trettl angedrohte „Fotzn“ auf Österreichisch Ohrfeige bedeutet. Nur damit man nicht an etwas (noch) Schlimmeres denkt. Bei Tim Raue saß wie üblich der Mittelfinger locker, aber als er mit Mälzer antrat, mit Reh mit Rotkraut den Sieg für sein Team zu holen, war der Chef, in dessen Küche die zwei kochten, ganz irritiert ob der Eintracht: „Sonst ist immer Fick und Fuck bei euch und heute so harmonisch.“ Das kann man sich doch zum Vorbild nehmen. Wenn es wie bei Trettl und Schellhorn am Ende doch heißt, „Merry Christmas, Schatzi“, dann ist doch alles gut.