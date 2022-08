In Bad Hofgastein fand am Wochenende die Sauna-Staatsmeisterschaft statt. Ein fr├╝herer Gewinner aus K├Ąrnten, der mindestens sechs Mal in der Woche bei zwei, drei Aufg├╝ssen und 75 bis 85 Grad Spa├č hat (wie er sagt), erkl├Ąrte im ORF-Interview, worauf es ankommt.

Zum Beispiel auf die Wedeltechnik.

Es tagt eine internationale Jury direkt in der Sauna, und vor ihnen t├Ąnzelt der Aufgie├čer, ein Handtuch schwingend. Dabei ist wichtig, dass das Handtuch niemanden ber├╝hrt. Mit dem Wedeln sollte im Idealfall die alte Schwei├čschicht der G├Ąste trocknen, damit sich eine frische bilden kann.

Benotet wird auch die Duftauswahl, wobei er frische Kr├Ąuter verwendet, am liebsten Liebst├Âckel (Maggikraut). Dann riecht der Schwei├č gut nach Suppe, und weil man ja nie genau wei├č, wer in der Sauna sitzt, riecht es immer wieder einmal nach Rindsuppe.