Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Oberbucher schaut fern

Lurch

Die Fußball-WM sorgt für herausfordernde TV-Wochen. Doch es gibt Alternativen.
Nina Oberbucher

Nina Oberbucher

16.06.2026, 14:41

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Fußball-WM hat begonnen und seitdem schaut man dabei zu, wie sich die Buchstabenkürzel am oberen Bildschirmrand verändern und verschiedene Bekleidungsfarben auf einem großen Stück Wiese vorgeführt werden.

Nicht einmal auf Netflix bleibt man verschont – da wird man schon auf der Startseite aufgefordert, am Handy selbst auf Torjagd zu gehen. Und selbst auf Whatsapp soll man nicht mehr nur mit Herzerln und Lach-Emojis auf Nachrichten reagieren, sondern neuerdings mit einem bunten Ball. Wie oft hat man sich schließlich schon gedacht: Was in dieser Unterhaltung fehlt, ist eine bunte Kugel.

So muss man also vielleicht doch abseits von Bildschirmen nach Unterhaltung suchen. Ein Leser hat kürzlich vorgeschlagen, dem Lurch beim Herumrollen am Parkett zuzusehen. Das könnte in den kommenden Wochen eine verlockende Option werden.

kurier.at  | 

Kommentare