Die Fußball-WM hat begonnen und seitdem schaut man dabei zu, wie sich die Buchstabenkürzel am oberen Bildschirmrand verändern und verschiedene Bekleidungsfarben auf einem großen Stück Wiese vorgeführt werden.

Nicht einmal auf Netflix bleibt man verschont – da wird man schon auf der Startseite aufgefordert, am Handy selbst auf Torjagd zu gehen. Und selbst auf Whatsapp soll man nicht mehr nur mit Herzerln und Lach-Emojis auf Nachrichten reagieren, sondern neuerdings mit einem bunten Ball. Wie oft hat man sich schließlich schon gedacht: Was in dieser Unterhaltung fehlt, ist eine bunte Kugel.

So muss man also vielleicht doch abseits von Bildschirmen nach Unterhaltung suchen. Ein Leser hat kürzlich vorgeschlagen, dem Lurch beim Herumrollen am Parkett zuzusehen. Das könnte in den kommenden Wochen eine verlockende Option werden.