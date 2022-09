Es ist immer ein Glücksfall, wenn man in einer TV-Diskussion einen Gast sitzen hat, der vom Fach ist, egal von welchem, und dann auch noch logisch denken kann. So gab es auf Puls 4 die Erklärung eines Fachmanns: „Wenn sich in einem der Verhältnisse etwas verhält, dann kann so ein Verhalten nicht da sein.“

Sehr richtig.

Kann nicht. Unmöglich, dass es kann.

Eva wird das verstehen. Sie denkt ähnlich klar. Im ORF sagte sie, nach ihrer Scheidung befragt: „Wir haben uns nicht auseinandergelebt, sondern haben uns nichts mehr zu sagen gehabt.“

Das macht den Unterschied. Es handelte sich letztlich um ein Verhältnis, in dem ein Verhalten da war, weil sich nichts mehr verhalten hat. So kann man das sagen. Muss man aber nicht.