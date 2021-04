Wenn in Quizsendungen Literaturfragen gestellt werden, wird es seltsam. „Aus welchem Shakespeare-Stück ist SEIN ODER NICHTSEIN?“ – „Aus Goethe.“

Nun hat Goethe bekanntlich (bekanntlich, haha) gesagt: „Zur Resignation gehört Charakter.“ Aber es gibt keinen Grund zu resignieren. Es sind bloß falsche Fragen. Es muss heißen: Wer hob schnaubend ihren Rock höher und begann sich zwischen den Schenkeln zu waschen? Das war selbstverständlich Berta im ersten Teil der „Wanderhure“.

ORF-Kärnten hat von einem Geschäft berichtet, in dem gebrauchte Bücher abgegeben (und gegen Spende abgeholt) werden können. Im Regal lagen drei Bände der Serie. Frage: Was macht der alte Georg von Gressingen? „Nachdem Hardwin durch die Paarung mit Bona in fast schmerzhafter Weise in Erfüllung gekommen war, sah er Georg von Gressingen zu, der Trudi begattete.“ DAS IST RICHTIG!