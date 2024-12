Lippfische lieben 3sat

Natürlich gibt es Menschen, die eh schon alles wissen. Die brauchen das nicht. Aber alle anderen konnten allein am Sonntag auf 3sat schon in der Früh Philosophen beim Philosophieren zuhören, Buchtipps notieren, etwas über das zutiefst österreichische Produkt der Schneekugel und die Geschichte der Lebkuchen nicht nur in Österreich erfahren, nochmal Buchtipps notieren, den Lebenszyklus eines Kaiserpinguins in der Antarktis verfolgen, sehen wie ein Großzahn-Lippfisch eine Muschel auf einem Korallenamboss knackt, über Dustin Hoffman in „Tootsie“ lachen und nachdenken, wie zeitgemäß das noch ist, sich über die unfaire Gesetzgebung bei Eizellspenden informieren und bei einem rein weiblich besetzten Kabarettabend Humornachwuchs entdecken. Sollte 3sat in Arte integriert werden, wie geplant, wird es von dieser Informationsfülle übrigens nur mehr einen Bruchteil geben.