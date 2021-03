Falls jemand Folge 3.554 von „Sturm der Liebe“ versäumt hat: Maja ist in den Wald zu ihrem Lieblingsbaum geflüchtet, sie will Ruhe haben, aber da kommt Cornelius aus Südamerika und verkündet: „Ich bin dein Vater!“ Maja wäre zusammengebrochen. Die Eiche gab ihr Halt. Seit Folge 3.529 hat sie eine tragende Rolle. Trotzdem besteht in Folge 3.556 die Gefahr, dass sie umgeschnitten wird. Es sterben so viele Bäume. Es gibt so viele Idioten.

Einst stand in der Sahara im Norden Nigers eine Schirmakazie. Sie gab einem Brunnen Schatten, und den Tuareg war sie Orientierungshilfe. Sie war 250 Jahre alt und der einzige Baum im Umkreis von 400 Kilometern. Dann kam ein Betrunkener. Es war 1973. Er lenkte einen Lastwagen. Es gelang ihm, gegen diesen einen Baum zu fahren und ihn zu fällen. Vielleicht kann man in „Sturm der Liebe“ noch eingreifen.