Leserbriefe

Diesmal werden zwei Leseranfragen beantwortet.

Herr L. aus Allentsteig hat im ORF Kärnten gehört, wie eine Augenzeugin nach einem Überfall zum Reporter gesagt hat: „Ich habe sofort die schöne Marie verständigt.“ Nun würde Herr L. gern wissen, warum ausgerechnet die schöne Marie? Und ob das künftig jeder machen soll. Ach, Herr L., die Zeugin hat bloß etwas undeutlich gesprochen: Sie verständigte die Schenmarie ... die Gendarmerie.

Und Herr K. aus Edelschrott hat in der ARD erfahren, dass die Idealmaße für einen Mann 80 – 20 – 42 sind. Er hat aber nicht gehört, warum das so ist, dabei würde er sehr gern an seiner Figur arbeiten.

Bitte sehr: 80 Jahre alt soll der Mann sein, 20 Millionen Euro soll er auf der Bank liegen haben, 42 Grad Fieber soll er haben.