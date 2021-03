In einem Liebesgedicht von Peter Turrini heißt es in der letzten Zeile:

„Die Zunge bewegen

kann jeder Depp.“

Das ist ein Irrtum. Der Sender ProSieben hat erkannt, dass es nicht wenige Menschen gibt, die mit dem Küssen Probleme haben. Am Beispiel eines Ehepaars aus Amerika: Die Frau äußerte sich unzufrieden. Mehr Zunge will sie. Ihr Ehemann fand, dass er eh recht gut ist. Er ist mehr an Lippen interessiert. Ein Kuss-Doktor wurde gerufen. Er gab Unterricht: Zungen berühren einander leicht an der Spitze.

Zungen umkreisen einander.

Zungen gehen rauf und runter, rauf und runter.

Ist es ein Wunder, dass nichts mehr geht? In einer aktuellen TV-Werbung hebt ein Mann seine Frau auf die Küchenkredenz und ... redet mit ihr über Putzmittel.