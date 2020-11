Wenn wir Glück haben, großes Glück, haha, dann kommt ein Wort aus Deutschland, mit dem wir noch viel Freude beim Quatschen (früher: tratschen) haben werden. Es heißt: gelingsicher.

Die aus den USA kommende Entertainerin Gayle Tufts hat sich in einer ARD-Talkshow über ihr neues deutsches Lieblingswort so gefreut.

Was ist gelingsicher? Bisher wird es vor allem in deutschen Rezepten verwendet, etwa für die ... Mehlschwitze. Der „Kartoffel-Gurkensalat von Oma Luise“ ist sogar absolut gelingsicher, und der „Pflaumenkuchen mit Streusel“ ist gelingsicher und, Kuck!, lecker noch dazu. Ob die Politik in Krisenzeiten gelingsicher handelt, wird sich zeigen.

Auch in Schulbüchern wird aufs Norddeutsche umgeschwenkt. Die waren aber immer gelingsichernet, weil ihnen der gfäute Schmäh fehlt. (Für heute samas.)