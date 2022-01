So redet man sowohl in ORF-Diskussionen als auch Nationalratssitzungen: „Dorten in der Schule“ und „Dorten in der Politik“, Dorten hier und Dorten da. Deshalb scheint es notwendig, sich näher mit ihm zu beschäftigen.

Dorten war Staatsanwalt, später Richter, und nach dem Ersten Weltkrieg fiel er mit dem separatistischen Plan auf: Die „Rheinische Republik“ inkl. Köln, Koblenz und Mainz wollte er gründen. Als er sie ausrief, sagte er gleich dazu, wer Präsident ist. Nämlich Dorten – er, Hans Adam Dorten. Der Putsch scheiterte. Es gab dann noch einen zweiten Versuch, die Republik zu etablieren. Er scheiterte ebenfalls.

Das war in Mönchengladbach, wo es schon damals, 1923, die Bäckerei Held Am Sternenfeld 63 gegeben hat, sodass man annehmen kann, dass – bevor er nach Frankreich flüchtete – Dorten dorten ... Kuchen aß. Was uns allerdings völlig egal sein kann.