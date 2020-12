Wer ist Kobold-63? Es gibt Staubsaugerbeutel, die so heißen. Aber so weit sind wir nicht, dass Staubsaugerbeutel Christbäume bestellen. Wir hatten schon einmal einen portzel. Sein Name wurde unten auf dem Bildschirm eingeblendet: Portzel hatte mehrere leuchtende Schneemänner aus Acryl mit roter Nase um je 24 Euro gekauft. Er wollte offensichtlich, wie der Moderator sagte, „Spaß haben, wo man wirklich auch Spaß hat.“

Jetzt Kobold-63. Er kaufte beim Werbesender 123tv eine „dreiteilige Douglastanne“, 180 cm groß, zum Zusammenstecken – besser: zum Auseinanderstecken und in den Keller legen, „das ist so ein Wahnsinn“ (Moderator). Frisches Plastik für den Rest des Lebens und darüber hinaus. Es heißt, und das wird den Ausschlag gegeben haben, die Kunststoffnadeln stechen nicht: „Tiere können sich nicht wehtun.“ Kobold-63 wird ein empfindlicher Hund sein.