Kleine Freuden

Frau Jäger war wieder einmal im ORF zu Gast. Das ist jene Schädlingsbekämpferin, die zu den Silberfischen im Bad Zwergerln sagt und modische Rattenfallen in Pink anpreist, in die sie „Nussi“ legt.

Diesmal erklärte sie in der Sendung „Studio 2“ , dass man sich mit einem bestimmten Duft einparfümieren kann, damit die männlichen Lebensmittelmotten dich (und leider auch mich) für ein Weibchen halten, sich auf unsereins setzen, Sex machen wollen und unverständlicherweise unbefriedigt bleiben. Trotzdem hängen sie danach völlig schlapp an der Wand, sodass es einfach ist, draufzuhauen. Es gibt so viele kleine spezielle Freuden.

Nicht von Frau Jäger, aber ebenfalls im ORF der Hinweis: Nacktschnecken sterben schmerzfrei, wenn man sie für ein paar Stunden ins Tiefkühlfach legt. Auch Fischstäbchen freuen sich, wenn sich jemand bei ihnen einschleimt.