Man kann das alles jetzt ... wegrevidieren, wie es auf Puls 24 hieß. Also ... weggutachten, wegüberarbeiten. Aber der Campingplatz in Podersdorf hat wieder offen, und man sieht einen Urlauber, der dem ORF stolz seinen Wohnwagen zeigt: „Da, wo die Klappe offen ist, ist das WC.“

Bitte offen lassen. Sonst hört man nicht mehr so Kluges wie auf Eurosport, dass „die Damen ihre 100 Meter Brust abwickeln“. Dann wünscht bei der ARD kein Mann mehr: „Ich möchte in Ruhe heiraten, allein für mich ...“ Und jenen „ZiB 2“-Gast möchte man auch nicht missen: „Ich möchte mich nicht an einzelnen Personen aufhängen.“

Wer nicht erträgt, wenn dauernd die Klappe offen ist, findet in Lourdes verschwiegene Plätze. Wohl als Gegenleistung zur Stille werden Touristen in der Rue de la Grotte auf einem Schild gebeten, sie mögen „die fiege brüntzen“. Sehr gern macht man das.