Aufmerksame Leserinnen und Leser werden bemerkt haben, dass sich mein Interesse für koreanische Kultur intensiviert hat, seit ich vergangenen Herbst die Gelegenheit hatte, das Land zu bereisen. Wobei mein Pfad der Wertschätzung eher über Kunst, Literatur und Kulinarik führte als über K-Pop und TV-Serien wie „Squid Game“.

Der Streamer Netflix, der kürzlich die zweite Staffel dieses erfolgreichen Spielshow-Thrillers an den Start brachte, hat für meinesgleichen aber eine Reihe von Dokus am Start, die sich der Kulinarik widmen: Es gibt eine über koreanische Backhendl-Variationen, über die Nationalspirituose Soju, über gegrillten Schweinebauch – und natürlich über Kimchi. Das fermentierte Gemüse gehört zu fast jedem Essen in Korea und existiert in unzähligen Varianten. In der Netflix-Doku gibt es etwa eine mit lebenden Krabben und rohen Tintenfischen. Ein Squid Game-Spinoff, sozusagen.