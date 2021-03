Nichts ist uninteressant. Alles gehört gesagt oder notiert. Selbstverständlich auch der Vorfall in Perleberg im Bundesland Magdeburg, der einer Zeitung die Schlagzeile wert war: „Wäscheleine im Keller durchtrennt!“ (Unbekannte durchtrennten in der Hopfenstraße in einem Gemeinschaftskeller eine Wäscheleine, dadurch fiel saubere Wäsche auf den Boden. Schaden: 50 Euro.)

Alles gehört im Fernsehen bekannt gegeben. Dann gilt es. Es ist österreichische Geschichte, wenn die Pensionistin B. auf ATV erzählt, dass sie in ihren Salat keine Zitrone spritzt und im ORF die Unternehmerin A. verrät, dass sie ihren Freunden gern Duschgels schenkt.

Zuschauer können sich dann ja wieder den komplizierteren Dingen zuwenden.

Wie viele Surrealisten braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben? Antwort: einen Fisch.