Der Dämpfer musste wohl kommen, aber dank Analyse von Herbert Prohaska weiß man wenigstens, warum die österreichische Fußballmannschaft zuletzt verloren hat. Er sagte: „Wir haben hinten zu viele Löcher.“

Dagegen kann man etwas tun.

Es gibt nämlich Betten, die sind zwar hässlich. Aber hinten entstehen keine Löcher, wenn man sich vor dem nächsten Match vom Bett erhebt. Das liegt an der sensationellen Schaumstoffmatratze, wie es im Werbefernsehen, zuletzt auf QVC, heißt. Das Bett kostet rund 2000 Euro, und nie mehr versinkt man in den Löchern, die man sonst immer in der Nacht gedrückt hat. Dieser Schaumstoff verformt sich nicht, und dann läuft es mit dem Ball rund.

Es ist so großartig, was die Menschheit erfindet. Wer weiß, vielleicht wird irgendwann sogar das Rad erfunden.

Dann ist man ganz schnell weg.