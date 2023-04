Wieder einmal saß ein netter Kommunist im „ZiB2“-Studio – nun also der aus Salzburg. Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) erklärte mit sonorer Stimme und verbindlicher Gestik, dass er sich von Diktaturen distanziere und keinen EU-Austritt wolle. Warum dann der Kommunismus im Namen stehen muss, konnte wieder nicht geklärt werden. Vielleicht geht es ja ohnehin mehr ums „Plus“ als um „KPÖ“.

Eine Art Kapitalismus Plus bekommt man üblicherweise in der Puls-4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ zu sehen. Am Dienstag wurden zwei Start-upper, die Steinobstkerne recyceln und daraus Kernmilch herstellen, allerdings unsanft abgewiesen. Die Investoren Christian Jäger und Hans Peter Haselsteiner verließen das Studio, weil sie sich gepflanzt fühlten. Die Kern-Buben hatten ihr Business mit 20 Millionen Euro bewertet. Jäger fand das „frech“ und ging hinaus „einen Kaffee trinken“. Frechheit siegt also nicht überall.