Jubiläumsstress

Jahrestage sind ein Segen und ein Fluch: Viele Medien bringen das Beste an den Start, das es zum Anlass zu erzählen gibt – und dann ist das Publikum damit maßlos überfordert.

Die zwei Universum-History-Dokus zum Thema „250 Jahre US-Unabhängigkeitserklärung“, die ORF 2 am gestrigen Freitag sendete, waren ja noch recht übersichtlich. Aber mit der sechsteiligen Doku von Ken Burns und dem zusätzlichen Angebot zum Thema in der Arte-Mediathek kann man sich eine Urlaubswoche lang beschäftigen. Dann hat man noch nicht die Dokus über Amerikas Naturlandschaften gesehen, mit denen 3 Sat heute, Samstag, sein Programm füllt.