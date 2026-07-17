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Oberbucher schaut fern

In der Sprachbox von

Beim Telefonieren in Film und Serie gelten offenbar andere Regeln.
Nina Oberbucher

Nina Oberbucher

17.07.2026, 12:22

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Gerne wird sich ja darüber aufgeregt, dass Menschen in Filmen oder Serien telefonieren und einfach auflegen, ohne sich zu verabschieden. Wobei man da sagen muss: Das hat der eine oder die andere in Momenten großer Emotion eventuell auch schon gemacht.

Viel unrealistischer ist aber ein anderes Detail aus der Welt der fernmündlichen Kommunikation: Dass ausnahmslos alle eine flotte Mailbox-Ansage zu haben scheinen.

Eine höchst wissenschaftliche Studie hat sich nun damit befasst (und dafür fünf Personen aus dem Telefonbuch kontaktiert: „Ich ruf dich kurz an, heb bitte nicht ab“ – „?“). Das Ergebnis: mehrere Varianten von „Du bist in der Sprachbox von“. Aber kein selbst eingesprochener Text. Mehr noch: Manche haben nicht einmal eine Mailbox. Wie man da nach dem zwanzigsten Läuten zerknirscht draufkommt, das sollte filmisch einmal ansprechend umgesetzt werden.

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