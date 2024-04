Gehört eine Diskussionsrunde im Fernsehen zur österreichischen Leitkultur? Das war gar nicht Thema in „Im Zentrum“ am Sonntag, aber eigentlich auch schon. Wenn „Leitkultur“ bedeuten würde, dass man sich für seine Ideen erklärt, wie es in so einer breitenwirksamen Talkshow möglich ist, dann hat Ministerin Susanne Raab keine Leitkultur. Die Integrationsministerin soll ja eine solche für dieses Land und vor allem seine Zuwanderer erstellen. Wollte sie nicht, und auch weitere sieben mit der Sache betraute ÖVP-Politiker haben die Einladung ausgeschlagen.

Nun saß halt wieder „Allzweckwaffe“ Andreas Khol da. Dass freilich selbst er zugeben musste, dass ausgerechnet der Syrer in der Runde (Omar Khir Alanam) am treffendsten erklären konnte, was es heißen könnte, ein „guter“ Österreicher zu sein, das sollte der ÖVP zu denken geben. Und auch ihren potenziellen Wählern „aus Tradition“.