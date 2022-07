Eisenbahnen sind nicht mehr nur Eisenbahnen, und auch die alte Weisheit, ein Tunnel ist ein Tunnel ist ein Tunnel, sie stimmt heute nicht.

Man hört es tĂ€glich im ORF in der TV-Werbung. Da dichtet ein Mann: „Der Zug fĂ€hrt nicht mehr in den Tunnel!“ ErgĂ€nzend sagt er, sein Motor springe nicht mehr an. Jetzt versteht der Freund die Bildchensprache: „Ach, die Rakete startet nicht mehr!“ Er empfiehlt ein homöopathisches Potenzmittel, das er selbst nimmt.

Es ist eine hervorragende Idee, Erektionsstörungen gewissermaßen zu normalisieren. Aber will jemand tatsĂ€chlich mit MĂ€nnern Spaß haben, die abtörnende Vergleiche mit Zug und Tunnel, Rakete und Motor anstellen können? Es mĂŒsste wohl eine Partnerin sein, die sich ebenfalls in poetische Höhen begibt. Indem sie etwa sagt: MĂ€nner sind wie Toiletten. Entweder sie sind besetzt. Oder besch...