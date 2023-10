Die Fernsehwelt des Florian Silbereisen ist eine bunte, zum Teil auch in Regenbogenfarben getauchte, wie „Schlagerbooom“-Dauergast Kerstin Ott singt.

Am Samstag mischten sich in die Inszenierung der Show aber auch Farben, die scheinbar überhaupt nicht in die heile Schlagerwelt passen. Michelle (51) sang ihren Abschiedssong „Das war’s für mich“, darin kommt die Textzeile „Ich kann nicht mehr“ vor. In der Bild-Zeitung hatte sie zuvor von einem „Haifischbecken“ gesprochen, in dem sie 30 Jahre „meistens ohne Rettungsring“ geschwommen sei, sie möchte „nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben.“

Zu Gast bei Silbereisen, der freilich emotionalisiert war, hörte sich das von ihr schon anders an: „Ich freue mich natürlich erstmal noch auf das neue Album und ich hoffe, wir rocken noch die Zeit alle gemeinsam, bis es dann eben vorbei ist.“ – Eine Abschiedsrunde im Haifischbecken geht sich noch aus.