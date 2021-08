„Für mich war das Faszinierendste, SEIN Bett zu sehen, wo er geträumt hat.“

So strahlte der steirische ORF-Mann, als er aus dem Arnold Schwarzenegger Museum bei Graz berichtete. Manchmal gibt es dort den sogenannten „Christkindlnator Rabatt“ in Anlehnung an die „Terminator“-Rolle. Dann sollte man z. B. bei der schwarzen Sonnenbrille im modischen Sonnenbrillenbeutel, auf dem Schwarzenegger mit Pistole abgedruckt ist, zugreifen.

Das faszinierende Bett ist aus Metall, recht schmal ist es, und es ist nicht bekannt, ob sich der vor wenigen Tagen 74 Jahre alt gewordene Superstar schon hier Gedanken machte, die dann später zu seinem berühmten Satz führten ... nein, nicht „Hasta la vista, Baby!“ Sondern:

„Ich meine, eine schwule Hochzeit sollte immer zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden,