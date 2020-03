Am besten haben es zurzeit Skorpione. Ein Horoskop hat kürzlich verraten: Heute ist ein Tag, an dem Skorpione unter die Leut’ gehen und Kontakte knüpfen, und das tut ihnen gut, schöne Stunden stehen bevor, hurra.

Die anderen bekamen Tipps im Fernsehen. Im ORF hieß es, man soll sich daheim aus dem Weg gehen, zur Not möge man sich in den Abstellraum begeben. Vielleicht findet man dort sogar einen „Geruch, der einen an einen schönen Ort beamt“. Falls im Abstellraum WC-Reiniger aufbewahrt werden, wird es eine Reise ins Land von Kijimea Reizdarm.

Auf Puls 4 gab es den Rat, mit kurzem Heben der Augenbrauen „Guten Morgen“ zu sagen, das bringe dem Partner Wertschätzung entgegen. Auch wurde Eheleuten empfohlen, jeweils eine eigene TV-Serie anzuschauen. Nebeneinander ist nicht so gut ... Ein kleiner Gummibaum macht den duftenden Abstellraum noch gemütlicher.