Hygienisch

Aus vielen Pressekonferenzen, die in den TV-Nachrichten gezeigt werden, weiß man: Kanzler und Innenminister falten ihre Maske und stecken sie in die Innentasche des Sakkos, Finanz- und Gesundheitsminister legen die Maske aufs Pult. Wenn ein Pult da ist. Sonst linke Außentasche. Um den Hals hängt sie leider keiner.

Was Angela Merkels möglicher Nachfolger Armin Laschet aufführt, ist virologisch am interessantesten: Er knuddelt seine Maske, wechselt von rechts nach links, streicht sie glatt, knetet sie. Danach kratzt er sich an der Nase.

„Legen Sie die Maske auf ein Blatt Papier und fahren Sie mit einem blauen Stift rundherum, und um die blaue Linie zeichnen Sie eine grüne zweite Linie im Abstand von 1 cm. Das ist die Nahtzugabe ...“

Im ZDF-Mittagsmagazin genähte Maskentäschchen sehen mit orangen Blümchen am besten aus.