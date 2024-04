Hokus Lokus

Auch schon wieder 16 Jahre her, dass Komikerin Hella von Sinnen berichtet hat, dass in ihrem Klo zwei Fernseher stehen. Warum? Das können wahrscheinlich 42 Prozent der Österreicher erklären. So viele nehmen nämlich ihr Smartphone mit auf die Toilette. Und das ist ja sozusagen ein Mini-Fernseher. Die meisten nutzen es dort, um soziale Medien zu konsumieren. Da könnte man jetzt trefflich spekulieren, ob das Örtchen Anteil an der Qualität der abgesonderten Inhalte auf Facebook und Co. hat. Aber eigentlich ist ja eine andere Frage viel drängender.

Was machen denn die 58 Prozent, die kein Smartphone mit auf den Lokus nehmen? Wie überbrücken die die Wartezeit? Zählen sie die Fliesen? Memorieren sie ein Gedicht? Überlegen sie, wie viele Synonyme ihnen noch einfallen für das Klosett? Oder ärgern sie sich nur, dass sie das Handy wieder vergessen haben?