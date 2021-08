Nach überstandenen Hitzephasen ist man heuer darüber erstaunt, dass der ORF auf wertvolle Tipps verzichtet hat. Das war nicht immer so, einmal hatte es geheißen, man soll keine Schokolade im Auto liegen lassen, denn wenn’s heiß ist, schmilzt sie. Das war wichtig, darüber informiert zu werden. Bei der Gelegenheit: Man soll keine nasse Katze in der Mikrowelle trocknen

Am besten aber war die Empfehlung: „Bei Hitze kann nur ein Cabrio Abhilfe schaffen.“

So was Dummes, da will man Sushi holen mit dem BMW M135i x Drive und hat tatsächlich völlig darauf vergessen, dass hinten in der Garage ... zu klären ist jetzt nur:

Soll man heute den Aston Martin DBS nehmen, der mit 280.000 Euro recht günstig war. Oder vielleicht diesmal doch die Corvette Z06, denn die schafft 320 Stundenkilometer, und Sushi muss frisch auf den Tisch.