Nicht nur die Drogen haben sich gewandelt, auch die Begriffe für den von ihnen herbeigeführten Zustand. „Bumzua“, „High AF“ oder „Kafa Lesh“ sagt man heute laut der Puls-4-Doku „Jugend im Drogenrausch“. Sie zeigt, wie sich der Konsum verändert hat. Der Befund: Die Pandemie und andere Krisen haben ihre Spuren hinterlassen.

Zu Wort kommen Experten, aber auch Aussteiger wie Kiana. Sie sagt den bemerkenswerten Satz: „Es wurde ja immer gewarnt: Drogen sind böse. Aber niemand hat mich davor gewarnt, dass Drogen sich gut anfühlen.“ – „Es ist wie, wenn dich deine Mutter umarmt. Aber das ist nur am Anfang so“, beschreibt Daniel seine Erfahrungen mit Opiaten. Mittlerweile betreibt er einen Youtube-Kanal, in dem er die Drogensituation in Wien dokumentiert.

Puls 4 wiederum beweist mit Dokus wie dieser, dass Privatfernsehen weit mehr kann, als gesellschaftliche Probleme reißerisch auszubeuten.