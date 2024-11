Heitere Datenklau-Schau

Das Internet vergisst nichts. Und das wiederum vergessen all jene nie wieder, die bei der ZDF-Show „Lass dich überwachen“ von Jan Böhmermann am Mittwoch zu Gast waren. Letzterer kennt nämlich alle per Namen und weiß sonst auch alles, was im Internet über sie zu finden ist. Dass man eine Dinkelnudelzange verschenkt hat oder den Kölner Bahnhof mit drei Sternen auf Google bewertet hat („Ist halt ein Bahnhof“). Aus den gesammelten Daten über Saskias Musikkonsum ließ sich eine komplette „Charts-Show“ im RTL-Stil bauen. Anders als sonst Böhmermanns Art bekommen die Menschen hier für ihre öffentliche Bloßstellung eine Belohnung. Die Familie von Ines, deren Mutter seit Jahren alle gemeinsamen Urlaube mit Fotos in einem Blog dokumentiert, konnte eine Reise gewinnen. Eine sehr unterhaltsame Sendung – fast schon zu unterhaltsam, um den Ernst dahinter noch wahrzunehmen.