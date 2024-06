Heidis Schule des Lebens

„Mir wurde ja gesagt, dass das anstrengend wird, aber ich wusste nicht, dass das so anstrengend wird“. Das hat nicht etwa Lena Schilling nach absolviertem EU-Wahlkampf gesagt. Oder der neue Mann an Christina Lugners Seite. Nein, diese fundamentale Lebenserkenntnis stammt von Jermaine. Er hat es bis ins Finale (morgen Abend auf Pro7) bei jener Reality-Show geschafft, die ihre Kandidaten am authentischsten auf den richtig realen Ernst des echten Lebens einstimmt.

Wenn man wieder einmal vom (fliegenden) Hubschrauber hängt und dabei darauf achten muss, dass man „Varianz“ in den Gesichtsausdrücken aufweist – also nicht so schaut, als würde man gleich sterben und sich im Idealfall auch nicht übergibt –, dann denkt man sich ohne Ausnahme immer: Wäre ich doch bei Heidi Klum in die Modelschule gegangen, dann wüsste ich jetzt – das ist anstrengender als gedacht.