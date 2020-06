Jetzt war eine Verschnaufpause. Kein Politiker hat sich zuletzt zu irgendetwas committet. Auch war in letzter Zeit nichts von Diversity die Rede und nichts von Inowäschn, auch gibt es kein golden plating, nicht einmal beim Reden, und die letzte Evaluation ist auch schon länger her, zwei Tage. Deshalb fiel besonders auf, als Innenminister Karl Nehammer in einer von Fernsehanstalten übertragenen Pressekonferenz erklärte, es komme auf die „Gravitas“ der polizeilichen Ermittlungen an.

Das war angeberisch von ihm. Denn selbstverständlich hätten auch jene beiden Frauen, denen man in einem Wiener Kaffeehaus zuhörte, vom „Algema“ in ihren unteren Extremitäten sprechen können.

Aber sie wissen um die Schönheit schlichter Sprache.

Eine Frau sagte: „Mir tan meine Fiaß weh.“

Darauf die andere: „Net nur dir tan mir die Fiaß weh.“