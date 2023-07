Gluteeeeen

Fernsehen bildet. Dank der auf ORF1 ausgestrahlten Doku „Gluten, der Feind in deinem Brot“ (nein, kein Horrorfilm im Bäckermilieu), setzt sich vielleicht das Wissen durch, dass man das Klebereiweiß (Kleber-Eiweiß, nicht Kleberei-Weiß) auf dem „e“ betont und nicht auf dem „u“. Im Supermarkt hört man ja immer wieder, dass bei Zöliakie „die Gluten“ problematisch sind – und nicht das Gluten.

***

Was die Expertise bei der Fußball-WM der Frauen betrifft, setzt der ORF zur frühen Morgenstunde auf weibliche Studiogäste. Was besser ist, als – wie im Vorjahr bei der Frauen-EM – einen männlichen Erklärbären aufzubieten. Die kompetente Ex-Nationalspielerin Viktoria Schnaderbeck hatte aber Pech. Sie hob zurecht hervor, dass sich das Niveau der Nationalteams angleiche und die hohen Handball-Ergebnisse der Vergangenheit angehören. Kaum gesagt, trat Deutschland an und fertigte Marokko mit 6:0 ab.